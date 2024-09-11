حماس تؤكد استعدادها لوقف إطلاق النار وترفض أي شروط جديدة
أوضح وفد حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية خلال لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس المخابرات العامة المصرية السيد عباس كامل في الدوحة، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، موقف الحركة بشأن الوضع الحالي في فلسطين. وفيما يلي أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها:
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الترحيب بالدور المصري والقطري: عبّر الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر وقطر في المفاوضات غير المباشرة الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة، وأكد على دعمهم لهذه الجهود.
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استمرار إيجابية الحركة: أكد الوفد على استعداد حركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطلب انسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي القطاع، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك صفقة تبادل أسرى، إغاثة المتضررين، وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
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الاستعداد للتنفيذ الفوري: أبدت الحركة استعدادها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار استناداً إلى إعلان الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735، بما يتماشى مع التوافقات السابقة، دون إضافة أية مطالب جديدة أو شروط مستجدة.
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رفض مشروعات ما بعد وقف العدوان: شددت الحركة على رفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، وأكدت على أن إدارة القطاع يجب أن تكون شأناً فلسطينياً داخلياً يتم التوافق عليه من قبل الفلسطينيين أنفسهم.
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الترحيب بالحوار الوطني الشامل: أعربت حركة حماس عن ترحيبها بإجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية لتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية.
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التجاوب مع جهود الوسطاء: أكدت الحركة تجاوبها مع جهود الوسطاء ورحبت باستمرار دورهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار، انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بما في ذلك الإغاثة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.