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عربي و دولي

نيويورك تايمز: إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا

2024-09-12 | 15:44
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نيويورك تايمز: إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا
نيويورك تايمز: إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين، ان "إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا "، زاعمين ان العملية "دمرت خلالها منشأة إنتاج صواريخ لحزب الله."

ولفتت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين، الى ان العملية شملت غارة جريئة لقوات إسرائيلية نفذت إنزالا استولت فيه على مواد من المنشأة، وذكرت بان اللجوء لقوات برية كان ضروريا لجمع معلومات من الموقع السري ولم تقع إصابات بين الجنود.

وبحسب الصحيفة فان "العملية شملت غارات جوية على مركز البحوث العلمية قرب مدينة مصياف السورية"، مضيفة ان "إسرائيل أبلغت كبار المسؤولين الأميركيين قبل تنفيذ العملية في سوريا."

ولفتت الصحيفة نقلا عن المسؤولين ان "الخطط عرضت على قائد القيادة الوسطى الأميركية خلال زيارته قيادة الشمال" وان "المنشأة التي استهدفتها إسرائيل كانت تصنع لحزب الله صواريخ موجهة بدقة."

الى ذلك كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن إسرائيل شنت غارة "غير عادية للغاية" في سوريا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودمرت مصنعا للصواريخ الدقيقة تحت الأرض تزعم إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران بنته، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على العملية.

 وكانت وسائل إعلام سورية أفادت بوقوع غارات جوية إسرائيلية مكثفة مساء الأحد في عدة مناطق بغرب سوريا، بما في ذلك بالقرب من مدينة مصياف القريبة من الحدود مع لبنان.

نيويورك تايمز: إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا

عربي و دولي

مصياف

سوريا

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