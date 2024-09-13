وأوضحت السلطات أن مشادة أعقبت مواجهة بين مجموعة من المتظاهرين تسببت في إصابة أحد المارة برصاصة، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

وقالت ماريان رايان ممثلة الادعاء العام بمقاطعة ميدلسكس إن الشرطة تم استدعاؤها إلى موقع تظاهرة صغيرة في نيوتن.

وأضافت رايان أن تراشقا بالكلمات بدأ قبل أن يعبر أحد المارة الشارع بسرعة ويخوض مواجهة مع أحد المتظاهرين.

كما أوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته في وقت متأخر الخميس: "نشب شجار، وخلال ذلك الشجار، أطلق أحد أفراد المجموعة المتظاهرة النار على الشخص الذي عبر الشارع".

وألقي القبض على سكوت هايز (47 عاما) من فرامينغهام بتهمة الاعتداء والضرب بسلاح خطير وانتهاك حق دستوري تسبب في إصابة.

وقالت رايان إن الضحية الذي لم يتم إعلان هويته، يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات تهدد حياته.