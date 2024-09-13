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عربي و دولي

فوضى بمظاهرة مؤيدة للعدو الإسرائيلي.. وحادث وصف بـ"المخيف"

2024-09-13 | 13:58
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فوضى بمظاهرة مؤيدة للعدو الإسرائيلي.. وحادث وصف بـ&quot;المخيف&quot;
فوضى بمظاهرة مؤيدة للعدو الإسرائيلي.. وحادث وصف بـ"المخيف"

تحولت تظاهرة مؤيدة للعدو الإسرائيلي في إحدى ضواحي بوسطن إلى أعمال عنف، مساء الخميس، أدت لإصابة شخص برصاصة، فيما وصفت مسؤولة محلية الواقعة بـ"الحادث المخيف".

وأوضحت السلطات أن مشادة أعقبت مواجهة بين مجموعة من المتظاهرين تسببت في إصابة أحد المارة برصاصة، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

وقالت ماريان رايان ممثلة الادعاء العام بمقاطعة ميدلسكس إن الشرطة تم استدعاؤها إلى موقع تظاهرة صغيرة في نيوتن.

وأضافت رايان أن تراشقا بالكلمات بدأ قبل أن يعبر أحد المارة الشارع بسرعة ويخوض مواجهة مع أحد المتظاهرين.

كما أوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته في وقت متأخر الخميس: "نشب شجار، وخلال ذلك الشجار، أطلق أحد أفراد المجموعة المتظاهرة النار على الشخص الذي عبر الشارع".

وألقي القبض على سكوت هايز (47 عاما) من فرامينغهام بتهمة الاعتداء والضرب بسلاح خطير وانتهاك حق دستوري تسبب في إصابة.

وقالت رايان إن الضحية الذي لم يتم إعلان هويته، يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات تهدد حياته.

فوضى بمظاهرة مؤيدة للعدو الإسرائيلي.. وحادث وصف بـ"المخيف"

عربي و دولي

إسرائيل

مظاهرة إسرائيلية

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