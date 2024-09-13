بالصورة - البيت الأبيض يكشف سر ارتداء بايدن لقبعة ترامب

وتظهر لقطات من داخل محطة الإطفاء نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بايدن وهو يتحدث مع أشخاص، ويتفاعل مع رجل يرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها "ترامب 2024".

بعد ذلك، قدم بايدن للرجل قبعة عليها ختم الرئاسة الأميركية، قائلا إنه سيوقع عليها، لينفذ وعده بالفعل ويهديه القبعة الموقعة، ثم يعرض مقايضتها بقبعة ترامب.

وفور مسك بايدن قبعة ترامب، دعاه العديد من المتجمّعين لارتدائها، فيصرخ قائلا: "لن أذهب إلى هذا الحد!" قبل أن يرتديها، وسط هتافات عالية.

وأوضح البيت الأبيض في وقت لاحق، أنها "كانت طريقة للتأكيد على موضوع الوحدة في ذلك اليوم".