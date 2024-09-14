5 قتلى و30 مصاباً في تصادم قطارين بمصر



لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون إثر تصادم قطارين عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب متجه من مدينة الزقازيق كبرى مدن محافظة الشرقية إلى الإسماعيلية بقطار ركاب متجه من مدينة المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وقالت السلطات المصرية إنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج وإيداع جثامين القتلى ثلاجة المستشفى، كما تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وأوضحت السلطات أن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توجه إلى موقع الحادث ووجه بالدفع بمعدات الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكك الحديدية للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.