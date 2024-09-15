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عربي و دولي

"صاروخ باليستي جديد فرط صوتي".. أنصار الله تكشف تفاصيل عمليتها النوعية في يافا

2024-09-15 | 04:33
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&quot;صاروخ باليستي جديد فرط صوتي&quot;.. أنصار الله تكشف تفاصيل عمليتها النوعية في يافا
"صاروخ باليستي جديد فرط صوتي".. أنصار الله تكشف تفاصيل عمليتها النوعية في يافا

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة.
وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي.
إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك.
إن عوائق الجغرافيا والعدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن العزيز من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني انتصارا للشعب الفلسطيني وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية السابع من أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة، ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم".
 
"صاروخ باليستي جديد فرط صوتي".. أنصار الله تكشف تفاصيل عمليتها النوعية في يافا

عربي و دولي

اليمن

إسرائيل

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نتنياهو: على الحوثيين أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً لكل محاولة للمساس بنا
الإعلام الحربي اليمني: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء للإعلان عن عملية عسكرية نوعية إستهدفت عمق كيان العدو في فلسطين المحتلة

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