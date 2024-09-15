قناة ABC NEWS الأميركية: إطلاق النار لم يكن يستهدف ترامب

آلان عون لـ وهلق شو: "ما شفت حدا طلع هالقد بلا وفا" وكل البيانات التي استمعتوا لها كانت دخاناً للتعمية على أبشع عملية تصفية على المستوى الحزبي تم تحضيرها سابقاً وتم اختيار التوقيت الحالي للإعلان عنها