القوات المسلحة اليمنية: أسقطتنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" بصاروخ أرض جو

اصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا جاء فيه: "ضمنَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ









تواصلُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تصديها للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وتحركاتِه العسكريةِ المعاديةِ حيث نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ بعونِ اللهِ تعالى في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 في أجواءِ محافظةِ ذمار حيث كانتِ الطائرةُ تنفذُ مهامَ عدائية وقد تم إسقاطُ الطائرة بصاروخِ أرضِ جو محلي الصنعِ، وتعدُّ هذه الطائرة هي الثالثةُ خلالَ أسبوع والعاشرةُ من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتُنا الجويةُ من إسقاطِها في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا لغزة.



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومعَها كلُّ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ الصامدِ المجاهدِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ بعملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ في البرِّ والبحرِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا عندَ وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة."