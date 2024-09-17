الرئيس الفلسطيني يوجه نداءً بفتح كافة المستشفيات الفلسطينية واستنفار طواقمها الطبية في لبنان

وأكد السفير دبور أن الرئيس وجه باستقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم، من أجل التخفيف عنهم، وتقديم كل ما هو ممكن لمساعدتهم، ووجه سيادة الرئيس أنباء شعبنا في لبنان للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى والمصابين من الأشقاء اللبنانيين.



تأتي توجيهات الرئيس هذه عقب سقوط 9 شهداء وأكثر من 2800 جريح بينهم طفلة في تفجيرات الــــ"بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية