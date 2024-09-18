ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأربعاء، عن كنعاني، أن ما جرى في لبنان مثالا للإبادة الجماعية ويخضع للملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية:

إن العملية الإرهابية التي جرت اليوم في لبنان تم تنفيذها كاستمرار للعمليات المركبة للكيان الصهيوني وعملائه المرتزقة، وهي تتعارض مع كافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب.

وأشار كنعاني إلى أن "هذا العمل الإرهابي المركب يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين لتهديد خطير".