الطرف الرابع المتوّرط بـ تفجير "البيجر".. من هو؟

أفادت وسائل إعلام غربية بأن هناك طرفا رابعا بخلاف حزب الله وإسرائيل وتايوان، يبدو أنه متورط في تفجير أجهزة "البيجر"، أمس الثلاثاء.



وكانت مصادر أمنية لبنانية كبيرة قد أوضحت أن حزب الله طلب 5 آلاف جهاز "بيجر" من الشركة التايوانية، إلا أن "غولد أبوللو" قد أكدت أن أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيعها، حيث أدخلت طرفا رابعا بخلاف حزب الله وإسرائيل وتايوان، إلى الواقعة.



وأوضحت شركة "غولد أبولو" التايوانية، أنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان، أمس الثلاثاء، مضيفة أنها كانت من صنع شركة "بي إيه سي"، ومقرها في بودابست عاصمة المجر.

