إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟

قال موقع "والا" الإسرائيلي إنه "جرى اعتقال مواطن إسرائيلي بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران جندت المواطن الإسرائيلي لاستهداف نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وقال الشاباك وجهاز الشرطة الإسرائيلي إنه جرى اعتقال المواطن الإسرائيلي في آب الماضي بعد أن ثبت أنه أقام إتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية خلال وجوده في تركيا.

وأضافا أن المعتقل، وهو رجل أعمال إسرائيلي، دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى هناك بجهات استخباراتية.

وكان موقع "والا" قد أفاد أمس أيضا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كشفت أن حزب الله كان يسعى لاغتيال وزير الحرب السابق موشيه يعالون.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن خلية تابعة للحزب وضعت عبوة ناسفة في منتزه اليركون ليلة رأس السنة الماضية، بهدف اغتيال وزير الحرب ورئيس الأركان السابق، قبل كشف مخططها وإحباطه.