الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟

2024-09-19 | 03:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟

قال موقع "والا" الإسرائيلي إنه "جرى اعتقال مواطن إسرائيلي بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران جندت المواطن الإسرائيلي لاستهداف نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وقال الشاباك وجهاز الشرطة الإسرائيلي إنه جرى اعتقال المواطن الإسرائيلي في آب الماضي بعد أن ثبت أنه أقام إتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية خلال وجوده في تركيا.
وأضافا أن المعتقل، وهو رجل أعمال إسرائيلي، دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى هناك بجهات استخباراتية.
وكان موقع "والا" قد أفاد أمس أيضا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كشفت أن حزب الله كان يسعى لاغتيال وزير الحرب السابق موشيه يعالون.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن خلية تابعة للحزب وضعت عبوة ناسفة في منتزه اليركون ليلة رأس السنة الماضية، بهدف اغتيال وزير الحرب ورئيس الأركان السابق، قبل كشف مخططها وإحباطه. 
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟

عربي و دولي

إيران

إسرائيل

حزب الله

بنيامين نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اللواء في الاحتياط لدى جيش العدو الإسرائيلي غرشون هكوهين: لا يمكن الاستهانة بإبداع حزب الله الذي سيتحرك للرد
مصدر أمني لرويترز: الوحدة 8200 الإسرائيلية شاركت في كيفية إدخال مواد متفجرة داخل عملية التصنيع

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نقل مواد مسروقة من حملة ترامب .. ما قصة "قرصنة إيران" للانتخابات الأميركية؟
06:29

نقل مواد مسروقة من حملة ترامب .. ما قصة "قرصنة إيران" للانتخابات الأميركية؟

قالت وكالات أميركية إن متسللين إلكترونيين إيرانيين بعثوا عبر البريد الإلكتروني مواد مسروقة من حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى أشخاص مشاركين في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، قبل انسحابه من السباق الرئاسي في 21 يوليو/تموز الماضي.

06:29

نقل مواد مسروقة من حملة ترامب .. ما قصة "قرصنة إيران" للانتخابات الأميركية؟

قالت وكالات أميركية إن متسللين إلكترونيين إيرانيين بعثوا عبر البريد الإلكتروني مواد مسروقة من حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى أشخاص مشاركين في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، قبل انسحابه من السباق الرئاسي في 21 يوليو/تموز الماضي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024