البيجر فخختها "إسرائيل".. وتايوان تحقق مع شركتين

إستُجوب ممثلا شركتين تايوانيتين في إطار التحقيق في مصدر أجهزة الاتصال "بيجر" التي كانت في حوزة عناصر من حزب الله. وقال مكتب المدعي العام لمنطقة شيلين في تايبيه "طلبنا من مكتب التحقيق مواصلة الجلسة أمس (الخميس) للاستماع لإفادة شخصين مرتبطين بشركتين تايوانيتين" من دون ذكر اسميهما.

وأكّدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة "بيجر" التي انفجرت الثلاثاء، من صنع شركة غولد أبولو التايوانية، فخّختها "إسرائيل". لكن مدير "أبولو غولد" هسو تشينغ كوانغ نفى ذلك وقال لصحافيين في تايبيه الأربعاء "ليست منتجاتنا... من البداية إلى النهاية".

وكانت الشركة أكدت الأربعاء أن أجهزة الاتصال التي انفجرت تمّ إنتاجها وبيعها من قبل شريكها المجري BAC. من جهته، قال ناطق باسم الحكومة المجرية إن شركة BAC "وسيط تجاري ولا تملك موقع إنتاج أو تشغيل في المجر".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الاقتصاد كو جيه-هوي لصحافيين الجمعة إن أجهزة البيجر هذه "صنعت بمكونات، من دوائر متكاملة وبطاريات، منخفضة الجودة". وأضاف "هذه الأجهزة لا يمكن أن تنفجر"، مشيراً إلى أن شركة "غولد أبولو" صدّرت 260 ألف جهاز مماثل خلال العامين الماضيين دون وقوع أي حادث.

وردا على سؤال حول أجهزة "بايجر" التي يستخدمها حزب الله في لبنان، قال إنه يمكن "التأكد من أنها ليست مصنوعة في تايوان".

من جهته، أكد رئيس الوزراء تشو جونغ-تاي الجمعة أن "الشركة وتايوان لم تصدرا أجهزة بيجر مباشرة إلى لبنان".

