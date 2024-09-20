صوفيا تنفي تورط شركة بلغارية في إنتاج أجهزة إتصال حزب الله

إستبعدت بلغاريا الجمعة أي تورط مباشر لشركة "نورتا غلوبل" التي تتّخذ في صوفيا مقرا، في إنتاج وتسليم أجهزة الاتصال "بايجر" التي كانت في حوزة عناصر من حزب الله.

وقالت وكالة الأمن القومي في بيان "بعد عمليات التحقق التي أجريت، ثبت بشكل غير قابل للجدل أنه لم يتم في بلغاريا استيراد أو تصدير أو تصنيع أي معدات اتصال مماثلة لتلك التي انفجرت في 17 أيلول".

وكانت الوكالة أعلنت في اليوم السابق أنها تجري تحقيقات بعد مقال نشر على موقع "تيليكس" المجري نقلا عن مصادر مجهولة، مفاده أن الشركة المسجلة في صوفيا من قبل مواطن نروجي، استوردت أجهزة "بايجر" ونظمت تسليمها لحزب الله.