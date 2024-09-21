فرنسا.. اليسار المتطرف واليمين المتطرف ينتقدان تشكيلة الحكومة الجديدة
إنتقد زعيما اليسار المتطرف واليمين المتطرف في فرنسا الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء ميشال بارنييه، والتي أعلنت تشكيلتها السبت بعد انتظار استمر أسابيع إثر عدم حصد أي قوة سياسية غالبية في الجمعية الوطنية.
ودعا زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان-لوك ميلانشون الى "التخلص في أسرع وقت ممكن" من هذه الحكومة، بينما اعتبر زعيم "التجمع الوطني" اليميني جوردان بارديلا أن الحكومة "تؤشر الى عودة الماكرونية" (نسبة للرئيس إيمانويل ماكرون)، و"لا مستقبل لها".