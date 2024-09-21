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عربي و دولي

بالفيديو - رد الحزب بدأ.. وبيان رسمي!

2024-09-21 | 18:45
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بالفيديو - رد الحزب بدأ.. وبيان رسمي!
بالفيديو - رد الحزب بدأ.. وبيان رسمي!

أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، بأن حزب الله أطلق رشقة صاروخية باتجاه الجليل وحيفا وعكا.

وقد سُمع دوي انفجارات في منطقة نهلال القريبة من قاعدة رمات دافيد الجوية في مرج بن عامر شرق حيفا.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم رصد واعتراض 15 صاروخاً أُطلق من لبنان.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من لبنان نحو الشمال، وتم اعتراض معظمها.

ونقلت قناة 12 العبرية بوجود تقديرات عسكرية تشير إلى أن حزب الله أطلق صواريخ نحو قاعدة "رامات دافيد" الجوية جنوب شرق حيفا.

وصدر عن المقاومة الإسلامية – حزب الله البيان التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، قامت المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 بإستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين. 
 
بالفيديو - رد الحزب بدأ.. وبيان رسمي!

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الضاحية الجنوبية

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مطار رامات ديفيد

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