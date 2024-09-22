"إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأنا أعد بأنه سيفهمها".. هذا ما قاله نتنياهو!

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو، أنه "لا يمكن لأي دولة أن تقبل القصف العشوائي لمدنها بالصواريخ ونحن أيضا لا نستطيع أن نقبل ذلك"، زاعماً أننا "وجهنا لحزب الله خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها".

وأضاف نتنياهو، "إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأنا أعد بأنه سيفهمها".



وفجر اليوم، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، بـ"وقوع 3 مصابين إثر سقوط صواريخ في بلدة كريات بيالك شمالي إسرائيل".



بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبريّة، بأنّ "الدّفعة الصّاروخيّة من لبنان تسبّبت في إصابة منزلَين في كريات بيالك قرب مدينة حيفا".



كما أكّدت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ "إطلاق مئات الصّواريخ من لبنان خلال السّاعة الأخيرة، أسفر عن إصابة 3 إسرائيليّين قرب كريات بيالك، كما أنّ الصّواريخ استهدفت قاعدة رامات دافيد العسكريّة جنوب حيفا".



وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصّواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، مرّتَين متتاليتَين، وذلك ردًّا على الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة الّتي استهدفت مختلف المناطق اللّبنانيّة، والّتي أدّت إلى سقوط العديد من الشّهداء المدنيّين".