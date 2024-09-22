استمرار تعليق الدراسة في مستوطنات الشمال غداً الاثنين.. هذا ما أعلنته وزارة التعليم الاسرائيلية!

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزارة التعليم إعلانها عن "استمرار تعليق الدراسة في مستوطنات الشمال غدًا الاثنين تنفيذًا لتعليمات الجبهة الداخلية".

