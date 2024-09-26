البث الإسرائيلية: المستهدف بغارة الضاحية مُلقب بـ"ابو صالح"

أعلنت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا قائد وحدة المسيرات في حزب الله، الذي يُعرف باسم الحركي "أبو صالح".