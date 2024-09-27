"على "إسرائيل" أن تهزم حزب الله".. نتنياهو للإيرانيين: إذا ضربتونا سنضربكم

تحدّث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامية للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلن في كلمة، اليوم الجمعة، أنه لم يكن ينوي الحضور وإسرائيل في حالة حرب، مبتدءاً كلمته بتهديد إيران.

وإدعى أن إسرائيل تقاتل من أجل البقاء، وأنها تقاتل على 7 جبهات، وأنها تدافع عن نفسها في حرب تنظمها إيران ضدها وفق قوله.

واستهل كلامه مهدداً الإيرانيين قائلاً: "إذا ضربتونا سنضربكم"، وادعى ألا مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه.

كذلك أعلن أن إسرائيل لن تدخر جهدا لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، مشددا أن على تل أبيب ضمان ذلك.

وطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران.

وعن قطاع غزة، وعد نتنياهو بعودة الأسرى لدى حركة حماس منذ عام تقريبا.

كذلك أعلن أنه إذا لم تستسلم حماس فسيجبرها على ذلك، موضحا أن إسرائيل دمرت 90% من صواريخ الحركة.

ورأى أنه يجب إبادة حماس لضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا العمل على تدمير ما تبقى من عناصر الحركة بعد أن تم تدمير كل الكتائب، بحسب قوله.

وأكد استعداد تل أبيب لدعم إدارة مدنية في غزة، مشددا على ضرورة نزع السلاح لأنه اعتبر أن بقاء حركة حماس بالسلطة يفسج مجالا لمهاجمة إسرائيل ثانية.

أيضاً اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشن حرب دبلوماسية ضد إسرائيل.

وشدد على إمكانية إنهاء الحرب ال استسلمت حماس وألقت السلاح وأطلقت سراح الأسرى، وفق كلامه.

أما لبنان، رأى أن على إسرائيل أن تهزم حزب الله في لبنان، مشددا على أن قواته تحارب من أجل "نصر شامل ولا بديل عن ذلك".

وأكد مواصلة ضرب لبنان حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، معتبرا أن الحزب اختار الحرب ولا خيار آخر لإسرائيل.

كما كشف أن حزب الله زحف إلى حدود إسرائيل وحفر الأنفاق هناك.

وأعلن أن إسرائيل لن تسمح بوجود حزب الله على الحدود الشمالية مرة أخرى.

وعن الحوثيين في اليمن، أكد أنهم استهدفوا إسرائيل عشرات المرات وكان آخرها تل أبيب بالأمس.

كذلك ادعى أن المحكمة الجنائية الدولية تسرعت في أحكامها ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وزعم أن عزل إسرائيل ما زال يشكل وصمة أخلاقية في حق الأمم المتحدة.



