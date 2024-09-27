بالصور - جيش الإحتلال يدعو إلى إخلاء أحياء في الضاحية الجنوبية

طلب جيش الإحتلال الإسرائيلي إخلاء أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت فوراً والإبتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متراً.

وأعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منشور على منصة "إكس" التالي:

"الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت:

- حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة.

- حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة.

- حي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة.

أنتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لاخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متراً".