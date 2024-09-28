الخارجية الايرانية عن استشهاد السيد نصرالله: النهج المشرف الذي سار عليه سيتواصل

نددت إيران والعراق، وحركات فلسطينية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية باغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأكدت ثقتها في أن نهج الشهيد نصر الله سيتواصل رغم اغتياله.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "نهج الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيتواصل رغم استشهاده في غارة جوية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد عام من المواجهات عبر الحدود بين الجانبين".



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني على منصة إكس: "النهج المشرف الذي سار عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيتواصل وسوف تتحقق تطلعاته بتحرير القدس الشريف".



وكانت لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني شددت على "ضرورة الرد بحزم، وجعل الكيان الصهيوني يندم على جرائمه"، كما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن "إيران على اتصال دائم بحزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين، لتحديد الخطوة التالية".