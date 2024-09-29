لبنان في حداد أسود.. وإيران تدعو لإجتماع طارئ

ودعا سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، في هذه الرسالة المجلس إلى "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع جر المنطقة إلى حرب شاملة".

كما أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة رقم 31/2024 أعلن فيها "الحداد الرسمي على المغفور له الشهيد حسن نصرالله".

وجاء في المذكرة أنه بعد استشهاد السيد نصرالله، سيتم إعلان الحداد الرسمي أيام 30 أيلول و1 و2 تشرين الأول، حيث تنكس الأعلام في جميع الإدارات والمؤسسات العامة. كما ستعدل البرامج العادية في وسائل الإعلام بما يتناسب مع هذا الحدث.

وسيكون يوم تشييع الشهيد يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات.