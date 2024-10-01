وول ستريت جورنال عن مسؤول بالبنتاغون: حاملة الطائرات الأميركية هاري إس ترومان ستصل للبحر المتوسط بغضون أيام

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو متواجد منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الارض بمدينة القدس

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو متواجد منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الارض بمدينة القدس