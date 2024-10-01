أبرز معلومات الرد الإيراني وفيديو: أوامر خامنئي وهكذا تدخلت الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بإطلاق 400 صاروخ من إيران تجاه إسرائيل، حيث ذكر مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر بتنفيذ هذا الهجوم.



وأكد مصدر إيراني كبير أن خامنئي لا يزال في مكان آمن بعد الهجوم.



في حين أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً أعلن فيه أن الهجوم جاء رداً على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، مشيراً إلى استهداف أهداف عسكرية مهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وحذر من أن أي رد من النظام الصهيوني سيواجه بهجمات عنيفة.



كما أعلن جيش العدو الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي، بينما صرح البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في التصدي للصواريخ الإيرانية.