إنذار إسرائيلي يدعو لإخلاء 24 بلدة في جنوب لبنان

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة, بيوت السياد, الراشيدية, معشوق, البص, شبريحا, طير دبا, البرغلية, مخيم القاسمية, نبي قاسم, برج رحال, العباسية, معركة, عين بعال, محرونة, بافلية, ديركيفا, صريفا, ارزون, دردغيا, ضهر برية جابر, جبل العدس, شحور, برج الشمالي
⭕️نشاطات… pic.twitter.com/XRbVdgTBQZ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024
#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة, بيوت السياد, الراشيدية, معشوق, البص, شبريحا, طير دبا, البرغلية, مخيم القاسمية, نبي قاسم, برج رحال, العباسية, معركة, عين بعال, محرونة, بافلية, ديركيفا, صريفا, ارزون, دردغيا, ضهر برية جابر, جبل العدس, شحور, برج الشمالي
⭕️نشاطات… pic.twitter.com/XRbVdgTBQZ
أعلنت شرطة العدو الإسرائيلي، الثلاثاء، عن تفاصيل هجوم إطلاق النار الذي وقع في تل أبيب على الحدود مع يافا، والذي أسفر عن "مقتل" 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وفق وسائل إعلام العدو. وأوضحت الشرطة أن منفذي الهجوم هما محمد مسك، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي استشهد خلال الهجوم، وأحمد الهيموني، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي أصيب بجروح خطيرة.كما أشارت السلطات إلى أن كلا المنفذين هما من سكان الخليل، ولم يُسجل لهما أي اعتقال سابق. هذا وأكدت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أنها قامت، باعتقال أشخاص من مدينة الخليل والقدس بزعم تقديمهم المساعدة للمنفذين، ويجري التحقيق معهم حاليًا.