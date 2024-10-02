مندوب الجزائر في مجلس الامن: عجز مجلس الامن عن التحرك والتصرف كان له ثمناً باهظاً بين 17 و25 ايلول اذ تسبب الجيش الاسرائيلي تسبب بمقتل 100 شخص في لبنان ونزوح مليون لبناني

مندوب لبنان في مجلس الامن: العدوان البربري الاسرائيلي لم يوفر المدنيين ولا عمال اغاثة ولا صحفيين وكل ما تقوله اسرائيل عن عمليات محدودة غير صحيح وما حصل في قرية عين الدلب خير دليل على ذلك