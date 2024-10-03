وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف القتال قبيل اغتياله

وجاءت الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال بوحبيب في مقابلة مع الإعلامية كريستيان أمانبور بثت الأربعاء على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "لقد وافق (نصر الله). وافق".

وأضاف: "اتفقنا تماما. وافق لبنان على وقف إطلاق النار لكن بالتشاور مع حزب الله. تشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأميركيين والفرنسيين بما حدث. وأخبرونا أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أيضا على البيان الذي أصدره الرئيسان بايدن وماكرون".

وتابع وزير الخارجية اللبناني أن كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين كان من المقرر أن يذهب إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار.