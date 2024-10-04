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عربي و دولي

للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات.. خامنئي يؤم صلاة الجمعة بعد أيام من الهجوم على إسرائيل

2024-10-03 | 23:42
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للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات.. خامنئي يؤم صلاة الجمعة بعد أيام من الهجوم على إسرائيل
للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات.. خامنئي يؤم صلاة الجمعة بعد أيام من الهجوم على إسرائيل

​يؤم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي المصلّين اليوم الجمعة في خطوة نادرة الحدوث سيلقي خلالها خطبة قد تتطرّق إلى الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على الكيان الإسرائيلي والتصعيد المتزايد بين طهران وحلفائها من جهة و"اسرائيل" من جهة أخرى.

وخطبة الجمعة اليوم هي الأولى التي يلقيها المرشد الأعلى منذ نحو خمس سنوات، تأتي بعد استشهاد  الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بغارة  إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت .

كما تأتي الخطبة أيضا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في ضربة في نهاية تموز، وقبل ثلاثة أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى للحرب التي تشنها  "إسرائيل" على غزة.

وسيؤم المرشد المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني في وسط طهران، وفق ما ذكر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وستلي الصلاة مراسم تكريم لحسن نصرالله في الساعة 10,30 (7,00 ت غ).

والمرة الأخيرة التي أمّ فيها خامنئي صلاة الجمعة تعود إلى كانون الثاني/يناير 2020 بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أميركية في العراق ردّا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن حشودا تجمّعت الخميس في طهران قرب مقر السفارة الأميركية سابقا ملوحة بأعلام إيرانية ورايات حزب الله، ومندّدة ب"الجرائم" الإسرائيلية في قطاع غزة وفي لبنان.

وكان خامنئي أعلن الحداد العام على نصرالله في إيران لمدة خمسة أيام.

للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات.. خامنئي يؤم صلاة الجمعة بعد أيام من الهجوم على إسرائيل

عربي و دولي

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