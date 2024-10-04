جولة لوزير الخارجية الفرنسي في الشرق الاوسط

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجمعة إلى الشرق الأوسط ويزور الاراضي المحتلة الإثنين، للمشاركة في ذكرى مرور سنة على 7" أوكتوبر"، حسبما علمت وكالة فرانس برس من الوفد المرافق له.



ووفق المصدر ذاته، سيزور جان-نويل بارو قطر والسعودية السبت، ثمّ الإمارات والأردن الأحد، على أن يتوجّه بعد ذلك إلى تل أبيب ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.



وكان وزير الخارجية الفرنسي قد زار بيروت الإثنين، وحضّ إسرائيل على "الامتناع عن أي توغل بري في لبنان"، داعيا كلّا من حزب الله واسرائيل إلى "وقف إطلاق النار".