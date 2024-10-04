خامنئي عن العدو الاسرائيلي: لن يُكتب له البقاء
أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، أن "حزب الله وحركة حماس لن يتراجعا في مواجهة إسرائيل".
وقال خامنئي الذي أمّ صلاة الجمعة في خطوة لم تحصل منذ قرابة خمس سنوات وتكلّم بالعربية في خطوة نادرة الحدوث أيضا، إنّ حلفاء إيران "لن يتراجعوا".
وأكد خامنئي أنّ "هجوم حماس مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني".
وأضاف أنّ "هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيّف ومتزعزع ولن يُكتب له البقاء".
وتابع أنّ "المقاومة في المنطقة لن تتراجع باستشهاد قادتها ورجالها والنصر سيكون حليفها".