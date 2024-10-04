خامنئي عن العدو الاسرائيلي: لن يُكتب له البقاء

أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، أن "حزب الله وحركة حماس لن يتراجعا في مواجهة إسرائيل".