رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" ويلي ولش: نذكر الاطراف المشاركة بالصراعات بضرورة ضمان سلامة الرحلات الجوية وعدم استهداف البنية الاساسية الحيوية للمطارات والملاحة الجوية

أصدرت الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) البيان التالي لتذكير الحكومات بأهمية حماية الطيران المدني، بما في ذلك البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية، في أوقات الصراع.









"يحقق الطيران المدني غرضًا يتجاوز السياسة وهو "خلق والحفاظ على الصداقة والتفاهم بين دول وشعوب العالم". تبدأ اتفاقية شيكاغو، التي تم توقيعها قبل ثمانين عامًا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، بهذه الكلمات. إنها تذكير خالد بالدور الأساسي والفريد للطيران المدني في ربط الناس وتسليم البضائع لمسافات شاسعة. في عالم مضطرب في عام 2024، تدوي حقيقة ديباجة اتفاقية شيكاغو بصوت عالٍ.



نريد جميعًا أن نعيش في عالم يسوده السلام. ومن المحزن أن هذا بعيد كل البعد عن الواقع بالنسبة للعديد من الناس اليوم. ولهذا السبب، من الضروري تذكير جميع الأطراف المشاركة في الصراع بضرورة ضمان سلامة الرحلات الجوية، وعدم استهداف البنية الأساسية الحيوية للمطارات والملاحة الجوية في أي أعمال عدائية.



لا يتخذ الطيران المدني أي موقف في الصراعات السياسية. وباعتباره صناعة تتطلب التنفيذ الفعال للمعايير العالمية للعمل، فإن الطيران يلتزم بالمعايير العالمية والنظام الدولي القائم على القواعد الذي يعتمد عليه. وكما يوحي الاسم، فإن الطيران المدني يخدم السكان المدنيين. ويجب إبعاده عن الأذى من قبل جميع الجهات الفاعلة في الصراع. هذا هو الاعتقاد الراسخ لاتحاد النقل الجوي الدولي. والأهم من ذلك، أنه التزام لا جدال فيه من جانب الحكومات بموجب القانون الدولي. على سبيل المثال:



المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحمي حرية التنقل محليًا ودوليًا.

تنص المادة 48 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز للمقاتلين في الصراع استهداف الأهداف المدنية.

تتطلب القواعد الأساسية للقانون الدولي العرفي أن تسمح جميع أطراف النزاع وتسهل المرور السريع وغير المعوق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وضمان حرية حركة أفراد الإغاثة الإنسانية المعتمدين.

ولن يكون من الممكن الوفاء بهذه الالتزامات القانونية الدولية إذا ما طمس الخط الفاصل بين الطيران العسكري والطيران المدني، ولو قليلاً. وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على السكان الأبرياء الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في خضم الصراع، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.



وعلاوة على ذلك، تلزم اتفاقية شيكاغو الدول صراحة بحماية الطائرات المدنية والركاب أثناء الطيران، والامتناع عن استخدام القوة ضد الطائرات المدنية، وبالتالي تنسيق وتوصيل أي أنشطة قد تشكل خطراً محتملاً على الطيران المدني. وهذه كلها أمور ضرورية للحفاظ على سلامة الطيران.



وفي حين يعمل العالم نحو أيام أكثر سلمية، فإن الطيران سوف يدعم الجهود من خلال ربط الناس والبضائع. وفي الوقت نفسه، يتعين على المقاتلين أن يعرفوا ويلتزموا بقواعد الصراع والمساعدة الإنسانية كما هو منصوص عليه في القانون الدولي. وباختصار: لا تلحقوا الأذى بالطائرات المدنية أو المطارات أو خدمات الملاحة الجوية. وهذا أمر غير قابل للتفاوض ويجب احترامه، حتى في ذروة العداء".