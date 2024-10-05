الرئيس السوري عن الرد الايراني: لقّن اسرائيل درساً
رأى الرئيس السوري بشار الأسد، ان "الهجوم الإيراني على إسرائيل كان قويا ولقّنها درساً"، وذلك في إشارة الى إطلاق طهران نحو 200 صاروخ على اسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وقال الأسد خلال استقباله وزير خارجية إيران عباس عراقجي في دمشق إنّ "الردّ الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درسا بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو وسيبقى قويا ثابتا".