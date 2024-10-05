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عربي و دولي

الرئيس السوري عن الرد الايراني: لقّن اسرائيل درساً

2024-10-05 | 08:53
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الرئيس السوري عن الرد الايراني: لقّن اسرائيل درساً
الرئيس السوري عن الرد الايراني: لقّن اسرائيل درساً

رأى الرئيس السوري بشار الأسد، ان "الهجوم الإيراني على إسرائيل كان قويا ولقّنها درساً"، وذلك في إشارة الى إطلاق طهران نحو 200 صاروخ على اسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وقال الأسد خلال استقباله وزير خارجية إيران عباس عراقجي في دمشق إنّ "الردّ الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درسا بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو وسيبقى قويا ثابتا".
 
 
الرئيس السوري عن الرد الايراني: لقّن اسرائيل درساً

عربي و دولي

اسرائيل

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"الإتصال مقطوع".. ماذا قال مصدر بحزب الله عن مصير صفي الدين؟
11:07

"الإتصال مقطوع".. ماذا قال مصدر بحزب الله عن مصير صفي الدين؟

قال مصدر رفيع من حزب الله لوكالة فرانس برس السبت إن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".

11:07

"الإتصال مقطوع".. ماذا قال مصدر بحزب الله عن مصير صفي الدين؟

قال مصدر رفيع من حزب الله لوكالة فرانس برس السبت إن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".

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