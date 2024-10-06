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هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: قائد القيادة الأمريكية الوسطى اطلع على استعدادات الجيش الإسرائيلي للرد على إيران
2024-10-06 | 13:55
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هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: قائد القيادة الأمريكية الوسطى اطلع على استعدادات الجيش الإسرائيلي للرد على إيران
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هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: قائد القيادة الأمريكية الوسطى اطلع على استعدادات الجيش الإسرائيلي للرد على إيران
عربي و دولي
إسرائيلي:
القيادة
الأمريكية
الوسطى
استعدادات
الجيش
الإسرائيلي
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15:49
مرسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبي لبيروت
محليات
15:46
وزارة الصحة: 6 شهداء و ١٤ جريح إثر العدوان الإسرائيلي على بلدة كيفون
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