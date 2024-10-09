عشرات الجنود من قوات الاحتلال يهددون حكومة نتنياهو بالقاء أسلحتهم

فقد وجه 130 جنديا من قوات الاحتلال رسالة تحذيرية إلى حكومة نتنياهو أعلنوا فيها عزمهم على التوقف عن الخدمة العسكرية ما لم تبادر الحكومة بالعمل على إبرام صفقة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق قالت صحيفة "هآرتس"، إن الرسالة موقعة من قبل جنود احتياط ومجندين من رتب ومناصب مختلفة، بما في ذلك سلاح المدرعات والمدفعية، وقيادة الجبهة الداخلية، وسلاح الجو والبحرية.

ونقلت الصحيفة بان الجنود قالوا في الرسالة "من الواضح أن الحرب المستمرة في غزة لا تؤخر عودة الرهائن فحسب، بل تهدد حياتهم أيضا".

واضاف هؤلاء "لقد قُتل العديد من الرهائن في الغارات الجوية للجيش، وهو عدد أكبر بكثير مما تم إنقاذه في العمليات العسكرية". وتتكون مجموعة الموقعين من جنود الاحتياط والمجندين. لا يوجد جنود محترفون.

وأوضح الجنود: "نعلن أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها فورا وتعمل على التوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، فلن نتمكن من مواصلة الخدمة".