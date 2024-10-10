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عربي و دولي

إصابة سفينة بقذيفة وتعرضها لأضرار جنوب غرب الحُديدة اليمنية

2024-10-10 | 00:01
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إصابة سفينة بقذيفة وتعرضها لأضرار جنوب غرب الحُديدة اليمنية
إصابة سفينة بقذيفة وتعرضها لأضرار جنوب غرب الحُديدة اليمنية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بقذيفة مجهولة المصدر وتعرضها لأضرار في البحر الأحمر جنوب غرب محافظة الحُديدة في اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان في وقت مبكر اليوم الخميس، إن ربان سفينة أبلغ عن إصابة السفينة بقذيفة غير معروفة، وإنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية، مضيفة أن السلطات المعنية تجري تحقيقا.
وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.
إصابة سفينة بقذيفة وتعرضها لأضرار جنوب غرب الحُديدة اليمنية

عربي و دولي

اليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

البحر الأحمر

محافظة الحُديدة

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