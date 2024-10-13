نشر بطارية "ثاد" في اسرائيل.. إليكم ما صدر عن البنتاغون

قالت وزارة الدفاع الاميركية، أنه "بتوجيه من الرئيس الاميركي، أذن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن بنشر بطارية دفاع جوي صاروخي عالي الارتفاع (ثاد) وطاقم من العسكريين الأميركيين في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الايراني على إسرائيل في 13 نيسان ومرة ​​أخرى في الأول من تشرين الأول".