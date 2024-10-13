نشر بطارية "ثاد" في اسرائيل.. إليكم ما صدر عن البنتاغون
قالت وزارة الدفاع الاميركية، أنه "بتوجيه من الرئيس الاميركي، أذن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن بنشر بطارية دفاع جوي صاروخي عالي الارتفاع (ثاد) وطاقم من العسكريين الأميركيين في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الايراني على إسرائيل في 13 نيسان ومرة أخرى في الأول من تشرين الأول".
وأضافت: "ستعزز بطارية ثاد نظام الدفاع الجوي المتكامل في "إسرائيل"، ويؤكد هذا الإجراء على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأميركيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من جانب إيران".
وتابعت: "هو جزء من التعديلات الأوسع التي أجراها الجيش الأميركي في الأشهر الأخيرة، لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية الأميركيين".
هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة بطارية ثاد في المنطقة، فقد أصدر الرئيس الاميركي توجيهات للجيش بنشر بطارية ثاد في الشرق الأوسط العام الماضي في أعقاب السابع من تشرين الأول للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت بطارية نظام ثاد في "إسرائيل" في عام 2019 للتدريب ومناورة دفاع جوي متكاملة.