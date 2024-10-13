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عربي و دولي

دعوة للإفراج عن هانيبال القذافي.. ماذا في التفاصيل؟

2024-10-13 | 15:43
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دعوة للإفراج عن هانيبال القذافي.. ماذا في التفاصيل؟
دعوة للإفراج عن هانيبال القذافي.. ماذا في التفاصيل؟

دعت وزيرة العدل بحكومة الدبيبة حليمة البوسيفي، لبنان إلى الإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي لصالح سفارة دولة ثالثة محايدة.

وأوضحت وزيرة العدل في مقطع فيديو، أن ليبيا تدين وتستنكر عدوان الكيان الصهيوني على الشقيقة لبنان وعلى غزة، وتدعوها إلى مغادرة كل السجناء من بلادها ومن بينهم هانيبال القذافي.

وأردفت قائلة "ندعو ونناشد أن يكون وزير العدل اللبناني متعاون معنا في هذا الشأن لتسليم هانيبال إلى دولة ثالثة وسفارة دولة ثالثة، ولا نمانع أن يكون هذا بإشراف وفد من الشرطة القضائية ووزارة العدل، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، ولا نمانع في التفاوض بشأنه مع لبنان بعد انتهاء الاعتداءات".

وأتمت قائلة "نريد أن نبني معا دولتنا ليبيا وننهي مراحل النزاع وندعو للم الشمل والمصالحة في وطن خالي من النزاعات ويسع الجميع".
دعوة للإفراج عن هانيبال القذافي.. ماذا في التفاصيل؟

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