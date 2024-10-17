"ولايتي لن تكون استمراراً لولاية بايدن".. هاريس تكشف خطواتها في حال فوزها!

وقالت هاريس: "على غرار أيّ زعيم جديد يتولّى منصبه، سأحمل معي تجارب حياتي وخبراتي المهنية وأفكارا جديدة".ورداً على سؤال بشأن قولها سابقاً إنها لو كانت مكان بايدن لما فعلت أي شيء بطريقة مختلفة عما فعله، أوضحت: "رئاستي لن تكون استمراراً لرئاسة جو بايدن".كذلك أردفت نائبة الرئيس التي ستحتفل الأحد المقبل بعيد ميلادها الستين: "أنا أمثل جيلاً جديداً من القادة".والمقابلة التي استمرت 30 دقيقة على هواء فوكس نيوز أجراها صحافي متمرس في الشبكة الإخبارية التلفزيونية ووجدت خلالها هاريس مرات عدة في موقع دفاعي، لا سيما في ما يتعلق بقضية الهجرة أو عندما سئلت عما إذا كانت قد لاحظت أي تراجع في القدرات الذهنية لبايدن.لكن هاريس انتهزت الفرصة لشن هجوم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، متهمة إياه بـ"التقليل من شأن" الأميركيين.إذ قالت: "يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قادراً على مواجهة الانتقادات دون أن يهدد أصحابها بإيداعهم السجن"."غير متوازن"وقبيل هذه المقابلة الأولى لها على فوكس نيوز، خاطبت المرشحة الديمقراطية الناخبين الجمهوريين خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.حيث استشهدت بقول للجنرال مارك ميلي، رئيس الأركان السابق في عهد ترامب، وصف فيه الملياردير الجمهوري بأنه "فاشي بكل ما للكلمة من معنى".وعبر شاشة فوكس نيوز، قالت هاريس: "لأولئك الذين يشاهدوننا، أقول لكم إذا كنتم تؤيدون هذا الرأي، أياً كان الحزب الذي تنتمون إليه، أياً كان الحزب الذي صوتتم له في المرة الأخيرة، فهناك مكان لكم في هذه الحملة"، مجددة اتهام خصمها بأنه "غير متوازن".يشار إلى أن هاريس التي حلت محل بايدن في منتصف يوليو مرشحة للانتخابات الرئاسية تجد نفسها في موقف صعب، فهي من جهة تريد التمايز عن ولاية بايدن ومن جهة ثانية لا تريد التنكر لحصيلة ولاية الرئيس الثمانيني.