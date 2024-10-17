قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية الوعد الصادق 2 كانت مجرد تحذير

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، في كلمة له خلال تشييع القيادي بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، الى ان "العدو أخطأ في استهدافه قادة في المقاومة وظن أننا لن نرد، ونؤكد للعدو أن عملية الوعد الصادق 2 كانت مجرد تحذير".