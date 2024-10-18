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عربي و دولي

ما قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار؟

2024-10-18 | 01:16
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ما قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار؟
ما قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار؟

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المسدس الذي عثر عليه مع قائد حركة حماس يحيى السنوار يعود إلى ضابط إسرائيلي قتل في خان يونس عام 2018.

وأوردت القناة 14 الإسرائيلية أن المسدس الذي عثر عليه مع جثة السنوار في غزة، يعود للمقدم محمود خير الدين، الضابط الإسرائيلي الذي قُتل في عملية للقوات الخاصة في خان يونس عام 2018.
ووفق المصدر، كان محمود ضابطاً درزياً في دورية متكال التابعة لوحدة العمليات الخاصة "أمان".
وأضافت "نظرًا للدور السري الذي قام به، لأكثر من ثلاث سنوات بعد مقتله، كان اسمه وصورته ومكان دفنه وأي معلومات تعريفية أخرى سرية ولم يُسمح بنشرها إلا في "2022.
وأفاد المصدر بدخول "قوة من وحدة العمليات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي إلى منطقة خان يونس في عام 2018، حين إنتقلت القوة في سيارة محملة بالطعام. وقد أوقفهم عناصر من حركة حماس للتحقيق معهم. بعد أن أثارت شكوكهم، وصل المزيد من عناصر حماس إلى مكان الحادث،حينها أطلقت القوة الإسرائيلية النار من أجل الفرار من مكان الحادث وقتلت سبعة عناصر حماس".
وخلال تبادل إطلاق النار، قُتل المقدم محمود خير الدين بطريق الخطأ على يد مقاتلي الجيش الإسرائيلي، على ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.
 
ما قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار؟

عربي و دولي

حماس

يحيى السنوار

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