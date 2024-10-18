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عربي و دولي

هذا ما ستفعله المحكمة الجنائية الدولية... "إذا تأكدت من وفاة السنوار"

2024-10-18 | 01:41
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هذا ما ستفعله المحكمة الجنائية الدولية... &quot;إذا تأكدت من وفاة السنوار&quot;
هذا ما ستفعله المحكمة الجنائية الدولية... "إذا تأكدت من وفاة السنوار"

قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.

وقالت إسرائيل إن يحيى السنوار قتل أمس الأول الأربعاء في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة.
وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال المكتب يوم الخميس "وفقا للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته".
وإذا تأكدت وفاة السنوار، سيسحب المكتب طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق السنوار.
وكانت الجنائية الدولية قد أنهت في السادس من سبتمبر الماضي إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بعد مقتله في إيران يوم 31 يوليو الماضي.
هذا ما ستفعله المحكمة الجنائية الدولية... "إذا تأكدت من وفاة السنوار"

عربي و دولي

السنوار

يحيى السنوار

غزة المحكمة الجنائية الدولية

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