هذا ما ستفعله المحكمة الجنائية الدولية... "إذا تأكدت من وفاة السنوار"

قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.

