البرلمان الإيراني يوّضح: غير صحيح!

أعلن البرلمان الإيراني اليوم الجمعة أن ما نسبته بعض وسائل الإعلام إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بشأن التطورات في لبنان غير صحيح، موضحًا أن تصريحات قاليباف أكدت أن إيران تدعم كل ما يقره الشعب اللبناني وحكومته والمقاومة لتحقيق هدنة دائمة.



وفي وقتٍ سابق نقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن قاليباف قوله إن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل.



على إثر ذلك، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت للاستفسار عن تصريحات قاليباف المتعلقة بالتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701.