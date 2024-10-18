الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

البرلمان الإيراني يوّضح: غير صحيح!

2024-10-18 | 07:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البرلمان الإيراني يوّضح: غير صحيح!
البرلمان الإيراني يوّضح: غير صحيح!

أعلن البرلمان الإيراني اليوم الجمعة أن ما نسبته بعض وسائل الإعلام إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بشأن التطورات في لبنان غير صحيح، موضحًا أن تصريحات قاليباف أكدت أن إيران تدعم كل ما يقره الشعب اللبناني وحكومته والمقاومة لتحقيق هدنة دائمة.

وفي وقتٍ سابق نقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن قاليباف قوله إن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل.

على إثر ذلك، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت للاستفسار عن تصريحات قاليباف المتعلقة بالتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701.

مقالات ذات صلة
البرلمان الإيراني يوّضح: غير صحيح!

محليات

عربي و دولي

محمد باقر قاليباف

إيران

إسرائيل

نجيب ميقاتي

البرلمان الإيراني

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حركة حماس تنعي رسمياً الشهيد يحيي السنوار
بايدن: مقتل السنوار فرصة لإطلاق مسار السلام ولمستقبل أفضل في غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رئيس الوزراء البريطاني: مقتل السنوار "فرصة"
12:05

رئيس الوزراء البريطاني: مقتل السنوار "فرصة"

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية يشكل فرصة للمضي نحو وقف لإطلاق النار ندعو إليه بإلحاح منذ وقت طويل في غزة".

12:05

رئيس الوزراء البريطاني: مقتل السنوار "فرصة"

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية يشكل فرصة للمضي نحو وقف لإطلاق النار ندعو إليه بإلحاح منذ وقت طويل في غزة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024