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عربي و دولي

المقاومة تستهدف مقر اقامة نتنياهو في قيساريا

2024-10-19 | 01:37
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المقاومة تستهدف مقر اقامة نتنياهو في قيساريا
المقاومة تستهدف مقر اقامة نتنياهو في قيساريا

دوت انفجارات منذ بعض الوقت في حيفا والكرمل وقيساريا، في حين تم تفعيل صفارات الإنذارات في تل أبيب، وسط أنباء عن هجوم واسع ينفذه حزب الله بالصواريخ والمسيرات.

وفي السياق قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ان "الطائرة بدون طيار حلقت مسافة حوالي 70 كيلومتراً من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر، كما طارت الشظايا إلى مبنى مجاور، بينما لم يصرّح مكتب نتنياهو عما إذا كان رئيس الوزراء موجودا في مقر إقامته في المنطقة".
وكانت وسائل إعلام العدو اشارت في وقت سابق الى دوي انفجار في "قيساريا" جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات، كما قالت قناة 12 العبرية ان 3 مسيّرات تسللت من لبنان تجاه نهاريا وعكا وجرى اعتراض طائرة واحدة فقط".
وأفادت الجبهة الداخلية في كيان العدو عن إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وحيفا والكرمل، في حين أفادت وسائل إعلام العدو بوقوع انفجارات في سماء مدينة حيفا وخليجها، وان صفارات الإنذار دوت في محيط تل أبيب حيث أُبلغ عن تشويش في نظام "جي بي إس".
من جانبه، أفاد جيش الإحتلال بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة غليلوت قرب تل أبيب خشية تسلل مسيرة من لبنان.
الى ذلك أفادت مصادر لقناة "التلفزيون العربي" القطرية، بأن "المبنى المُستهدف في قيساريا هو مقر الإقامة الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ويشار إلى أن قيساريا تقع على شاطئ البحر إلى الجنوب من حيفا تحديدا، وهجّرت العصابات الصهيونية أهلها خلال حرب النكبة في 1948.
وتضم قيساريا منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من رجال الأعمال.
المقاومة تستهدف مقر اقامة نتنياهو في قيساريا

عربي و دولي

نتنياهو

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