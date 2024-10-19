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عربي و دولي

بالصورة - منشورات فوق غزة: صورة السنوار ورسالة لـ حماس!

2024-10-19 | 13:07
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بالصورة - منشورات فوق غزة: صورة السنوار ورسالة لـ حماس!
بالصورة - منشورات فوق غزة: صورة السنوار ورسالة لـ حماس!

أفادت تقارير إعلامية، أن طائرات إسرائيلية ألقت منشورات فوق جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، والتي تظهر صورة لجثمان زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، مع رسالة.

جاءت هذه الخطوة، في الوقت الذي ذكرت تقارير أن الضربات العسكرية الإسرائيلية قتلت 32 شخصا على الأقل في جميع أنحاء قطاع غزة، وشددت الحصار حول المستشفيات في جباليا في شمال الجيب، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وورد في منشور جيش العدو الإسرائيلي باللغة العربية: "السنوار دمر حياتكم، لقد اختبأ في جحر مظلم، وتمت تصفيته وهو يهرب بذعر، "حماس" لن تحكم غزة بعد الآن، أخيرا جاتكم الفرصة للتحرر من استبدادها، من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة والعيش بسلام"، بحسب سكان مدينة خان يونس الجنوبية، والصور المتداولة على الإنترنت، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتم اقتباس نص المنشور، من بيان أصدره رئيس الوزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، بعد الإعلان عن مقتل يحيى السنوار، على يد جنود إسرائيليين يعملون في رفح.

بالصورة - منشورات فوق غزة: صورة السنوار ورسالة لـ حماس!

عربي و دولي

يحيى السنوار

إسرائيل

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غزة

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