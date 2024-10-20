بو حبيب في جولة أوروبيّة.. وهذا ما سيبحثه

تهدف مشاركة بوحبيب الى شرح رؤية وموقف لبنان الداعي الى وقف اطلاق النار، وإنهاء العدوان الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية، وذلك من خلال التطبيق الكامل والمتوازن لقرار مجلس الامن ١٧٠١، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وفقاً لمندرجات هذا القرار، وطلب تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإحتواء تداعيات نزوح حوالى ربع سكان لبنان نتيجة العدوان.

كما سيقوم بوحبيب للغرض نفسة بزيارة الفاتيكان ولقاء كبار المسؤولين فيه، ثم ينتقل بعدها الى باريس لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الاونيسكو للبحث في كيفية حماية الاماكن التراثية اللبنانية، ومساعدة قطاع التعليم الرسمي اللبناني على أن ينضم بعد ذلك الى الوفد اللبناني الرسمي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، المشارك في مؤتمر باريس الخميس القادم بتاريخ ٢٤ تشرين الاول.

كما سيكمل بعدها جولته الهادفة الى حشد أوسع تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار، والشروع بتطبيق القرار ١٧٠١ من خلال اجراء عدة لقاءات مع نظرائه وزراء الخارجية المشاركين في إجتماع الاتحاد من أجل المتوسط المزمع عقده في برشلونة يومي الاحد والاثنين الموافقين ٢٧ و٢٨ تشرين الاول القادم، ثم يعود بعدها الى بيروت.