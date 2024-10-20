بالصور - رسوم ولوحات من "ملحمة السنوار"

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بلوحات إبداعية ورسوم فنية بريشة فنانين عرب تخليدا لاستشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمعركته الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجسدت الصور التي تداولها رواد تلك المنصات اللحظات الأخيرة التي عاشها السنوار أثناء مقاومته قوات الإحتلال في غزة.

وتراوحت الصور المنشورة بين السنوار حاملا عصاه التي ضرب بها مسيرة الجيش الإسرائيلي، والكوفية الفلسطينية التي تلثم بها، والكرسي الذي جلس عليه متحديا بطش المحتلين، وغيرها من الرموز التي وثقت وخلدت آخر لحظات سيد الطوفان كما أطلقوا عليه.