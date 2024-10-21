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عربي و دولي

شراكة استراتيجية... لقاء رفيع بين بن زايد وبوتين

2024-10-21 | 11:21
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شراكة استراتيجية... لقاء رفيع بين بن زايد وبوتين
شراكة استراتيجية... لقاء رفيع بين بن زايد وبوتين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبوتين، اليوم في الكرملين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية.

واستعرضا خلال الجلسة، مسار تطور العلاقات الإماراتية - الروسية خلال الفترة الماضية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفضاء والطاقة وغيرها من الجوانب في ظل شراكة البلدين الإستراتيجية، مؤكدين حرصهما على تطوير هذه العلاقات على مختلف المستويات.

كما تطرق اللقاء إلى قمة مجموعة "بريكس" ودور المجموعة في دعم العمل الجماعي الدولي لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، وثمن الشيخ محمد في هذا السياق جهود الرئيس فلاديمير بوتين في قيادة أعمال مجموعة "بريكس" في دورتها الحالية، متمنيا لروسيا التوفيق في رئاستها للمجموعة

شراكة استراتيجية... لقاء رفيع بين بن زايد وبوتين

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