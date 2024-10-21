شراكة استراتيجية... لقاء رفيع بين بن زايد وبوتين

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبوتين، اليوم في الكرملين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية.

واستعرضا خلال الجلسة، مسار تطور العلاقات الإماراتية - الروسية خلال الفترة الماضية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفضاء والطاقة وغيرها من الجوانب في ظل شراكة البلدين الإستراتيجية، مؤكدين حرصهما على تطوير هذه العلاقات على مختلف المستويات.

كما تطرق اللقاء إلى قمة مجموعة "بريكس" ودور المجموعة في دعم العمل الجماعي الدولي لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، وثمن الشيخ محمد في هذا السياق جهود الرئيس فلاديمير بوتين في قيادة أعمال مجموعة "بريكس" في دورتها الحالية، متمنيا لروسيا التوفيق في رئاستها للمجموعة.