إيران: بايدن يدعم هجوماً إسرائيلياً علينا

حذرت إيران، الإثنين، من أن الولايات المتحدة ستتحمل "كامل المسؤولية" في حال شنت "إسرائيل" هجوما عليها، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه اطلع على خطط إسرائيلية بهذا الصدد.

ووصف الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني تصريحات بايدن بأنها "مقلقة للغاية واستفزازية"، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئاسة السويسرية لمجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الرئيس الأميركي رد بـ"نعم ونعم"، عندما سأله أحد المراسلين الجمعة عما إذا كان قد اطلع على نحو جيد على كيفية وتوقيت الهجوم الإسرائيلي على الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران في الأول من تشرين الأوَّل.

وجاء في رسالة إيرواني: "هذا البيان التحريضي (لبايدن) يثير قلقا عميقا، لأنه يشير إلى موافقة الولايات المتحدة الضمنية ودعمها الصريح لعدوان عسكري إسرائيلي غير مشروع ضد إيران".

وأضاف: "لذلك ستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن دورها في التحريض على أي أعمال عدوانية من جانب إسرائيل ضد إيران"، معتبرا أن ذلك سيشكل "انتهاكا صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".