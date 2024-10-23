الرئيس الإيراني: أدعو مجموعة بريكس لتوظيف قدراتها لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر الإقليمي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نسعى إلى زيادة التوتر بالمنطقة وقد وظفنا جهودنا الدبلوماسية لوقف الحرب وردنا على الكيان الصهيوني سيكون في إطار القوانين والأعراف الدولية